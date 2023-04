Accademia Volley | trasferta in salita a Torre Annunziata

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – La squadra beneventana affronterà domani pomeriggio sul campo diil forte Oplonti, gara valevole per la ventitreesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Le giallorosse se la vedranno contro la seconda forza del torneo e, al momento, qualificata per i play off promozione. a Quattro gare dal termine della stagione regolare, le padrone di casa puntano a sfruttare il fattore casalingo per consolidare la propria posizione e allungare il ruolino positivo, inseguendo la settima vittoria nelle ultime otto gare. L\’unico ko, infatti, risale alla gara con la capolista S. Lucia, tra l\’altro già promossa in B1 e vero rullo compressore di questo torneo. Per l\’, quindi, si tratta di una partita molto difficile, anche se nella gara di andata le giallorosse riuscirono a ...

