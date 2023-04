Accadde oggi: 14 aprile 2008, il trionfo di Silvio Berlusconi e il nuovo governo (Di venerdì 14 aprile 2023) 14 aprile 2008: la vittoria del Pdl, con il trionfo di Silvio Berlusconi tornato a Palazzo Chigi; la vittoria della Lega con un aumento dei consensi fino a sfiorare il 9%. In quel momento, la dimensione del successo del Popolo … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di venerdì 14 aprile 2023) 14: la vittoria del Pdl, con ilditornato a Palazzo Chigi; la vittoria della Lega con un aumento dei consensi fino a sfiorare il 9%. In quel momento, la dimensione del successo del Popolo … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VoceGiallorossa : ??? Accadde oggi - Poker al Bodø/Glimt. Camiglieri: 'Vogliamo portare la Roma fuori dal Raccordo'. Nakata: 'Il gol a… - danieladomenici : accadde…oggi: nel 1868 nasce Annie Scott Dill Maunder, di Ingrid Hunstad - lecodisavona : Accadde oggi - rivistalaroma : Sempre con noi... #14aprile #accaddeoggi #morosini - Angy_b_96 : RT @kpopitaly2017: ???? ecco cosa usciva oggi ma nel 2018, buon anniversario ???? this song came out today but in 2018, happy anniversary #su… -