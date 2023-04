“Abraham e Belotti non vedono…”: Roma, il giudizio di Zazzaroni dopo la sconfitta (Di venerdì 14 aprile 2023) La Roma perde a Rotterdam e riceve critiche sui giornali, soprattutto per i suoi due centravanti. Ecco cosa dice Zazzaroni dei giallorossi. Tempi difficili per la Roma, e se ne sono accorti in tanti. I detentori della Conference League inseguono un posto nella Champions dell’anno prossimo, ma il loro percorso non è semplice. Anzi, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 aprile 2023) Laperde a Rotterdam e riceve critiche sui giornali, soprattutto per i suoi due centravanti. Ecco cosa dicedei giallorossi. Tempi difficili per la, e se ne sono accorti in tanti. I detentori della Conference League inseguono un posto nella Champions dell’anno prossimo, ma il loro percorso non è semplice. Anzi, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ??Guai per la #Roma: sotto accusa le due punte. La sentenza di #Zazzaroni sui giallorossi. - Claudel_IT : @HungryMarcio Belotti almeno crea pressione agli avversari e può indurli all'errore. Abraham è un molliccio quest'a… - HungryMarcio : @Claudel_IT Ieri i titolari in avanti dovevano essere Dybala, Elsha, Belotti. Metti Abraham, perché? Perché? Metti… - Federiikun : @Don_Friedkin Credo sia il contrario, la più grande magia di Mourinho è far pensare ai tifosi della Roma che questa… - Ftbnews24 : #Roma, scatta l’ora di Belotti: senza Abraham e Dybala Mourinho punta sul Gallo #Roma, Abraham, Belotti, Dybala, Mo… -