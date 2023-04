Abilita Isolamento core e Integrità memoria in Windows 11

Leggi su wikitech

(Di venerdì 14 aprile 2023) In11 ci sono alcune funzionalità che forse ancora non conosci come quelle dire l’in11, queste funzionalità rientrano tra le funzionalità di sicurezza più efficaci, e sono proprio l’, che forniscono una protezione aggiuntiva rispetto al semplice antivirus; queste funzioni andrebbero sempre attivate sul PC casalingo, ma meno che non abbiamo delle esigenze particolari (come per esempio i gamer). Nella guida che segue vi mostreremo comeree ...