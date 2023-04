"Abbiamo un problema": la valanga improvvisa che travolge Elly Schlein (Di venerdì 14 aprile 2023) «Elly Abbiamo un problema a sinistra»: cento femministe sono sul piede di guerra per la posizione della segretaria del Pd sull'utero in affitto. A chiederle conto e ragione sono state ieri le attiviste di varie associazioni – da Arcilesbica al Movimento delle donne di tutta Italia, dall'Udi alla Libreria delle donne di Milano – con tanto di lettera aperta in cui chiedono ufficialmente di essere ricevute al Nazareno. Lo scopo? Manifestare ad Elly Schlein il loro «profondissimo dissenso contro la surrogazione di maternità». Pratica che secondo la Corte Costituzionale «offende in modo intollerabile la dignità della donna» e che per le femministe «da troppe parti viene raccontata come solidarietà»: quando invece consiste «in un mercato dannoso e degradante». «UNA STRUMENTALIZZAZIONE» Durissima la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) «una sinistra»: cento femministe sono sul piede di guerra per la posizione della segretaria del Pd sull'utero in affitto. A chiederle conto e ragione sono state ieri le attiviste di varie associazioni – da Arcilesbica al Movimento delle donne di tutta Italia, dall'Udi alla Libreria delle donne di Milano – con tanto di lettera aperta in cui chiedono ufficialmente di essere ricevute al Nazareno. Lo scopo? Manifestare adil loro «profondissimo dissenso contro la surrogazione di maternità». Pratica che secondo la Corte Costituzionale «offende in modo intollerabile la dignità della donna» e che per le femministe «da troppe parti viene raccontata come solidarietà»: quando invece consiste «in un mercato dannoso e degradante». «UNA STRUMENTALIZZAZIONE» Durissima la ...

