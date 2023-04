A Roma la cena iftar, occasione per il dialogo tra religioni (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma (ITALPRESS) – A Palazzo Brancaccio, ultima dimora del Patriziato Romano, costruito nel 1880 nel cuore della Città Eterna, si è tenuta la cena iftar, pasto serale della tradizione islamica che interrompe il digiuno durante il mese del Ramadan. La cena è un'importante occasione di dialogo interreligioso, ispirato dai principi della solidarietà umana e della pacifica convivenza tra i popoli. La fraternità e l'amicizia sociale sono le vie indicate anche da Papa Francesco per costruire un mondo migliore, nella sua Enciclica del 2020 “Fratelli tutti”, in cui il Pontefice, ripercorrendo le parole di San Francesco d'Assisi, invitava tutti ad un amore capace di superare le distanze e le barriere geografiche e di andare al di là del luogo del mondo dove si è nati e dove si ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023)(ITALPRESS) – A Palazzo Brancaccio, ultima dimora del Patriziatono, costruito nel 1880 nel cuore della Città Eterna, si è tenuta la, pasto serale della tradizione islamica che interrompe il digiuno durante il mese del Ramadan. Laè un'importantediinterreligioso, ispirato dai principi della solidarietà umana e della pacifica convivenza tra i popoli. La fraternità e l'amicizia sociale sono le vie indicate anche da Papa Francesco per costruire un mondo migliore, nella sua Enciclica del 2020 “Fratelli tutti”, in cui il Pontefice, ripercorrendo le parole di San Francesco d'Assisi, invitava tutti ad un amore capace di superare le distanze e le barriere geografiche e di andare al di là del luogo del mondo dove si è nati e dove si ...

