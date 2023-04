A Riva di Traiano la 30esima Garmin Marine Roma per 2: partenza domani (Di venerdì 14 aprile 2023) Al via regolarmente domattina, sabato 15 aprile, alle ore 12:00 da Riva di Traiano, la 30esima e storica edizione della Garmin Marine Roma per 2. La regata, valida per il Campionato Italiano Offshore della FIV, prevede un meteo “allegro”, per riprendere un eufemismo usato dal meteorologo Andrea Boscolo che cura il meteo di questa regata. Alcuni iscritti d’eccezione alla 30esima Garmin Marine “Sarà una partenza bagnata, sopra e sotto, perché le previsioni sono di piovaschi e di mare mosso. Ma niente che possa spaventare una flotta di professionisti come quelli che partecipano alla Roma che è da sempre considerata la più oceanica tra le regate del mediterraneo”, ha commentato il presidente del CNRT ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 14 aprile 2023) Al via regolarmente domattina, sabato 15 aprile, alle ore 12:00 dadi, lae storica edizione dellaper 2. La regata, valida per il Campionato Italiano Offshore della FIV, prevede un meteo “allegro”, per riprendere un eufemismo usato dal meteorologo Andrea Boscolo che cura il meteo di questa regata. Alcuni iscritti d’eccezione alla“Sarà unabagnata, sopra e sotto, perché le previsioni sono di piovaschi e di mare mosso. Ma niente che possa spaventare una flotta di professionisti come quelli che partecipano allache è da sempre considerata la più oceanica tra le regate del mediterraneo”, ha commentato il presidente del CNRT ...

