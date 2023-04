A Perugia torna l’appuntamento con il Festival internazionale del giornalismo (Di venerdì 14 aprile 2023) Perugia tornerà Capitale mondiale dell’informazione in occasione della diciassettesima edizione del Festival internazionale del giornalismo. In Umbria per l’occasione giungeranno 500 gli speaker da tutto il mondo per animare i 200 eventi in programma. l’appuntamento è dal 19 al 23 aprile. La nuova edizione è stata presentata all’hotel Brufani alla presenza tra gli altri di Christopher Potter, co-fondatore e direttore di Ijf, del Governatore umbro Donatella Tesei e del sindaco perugino Andrea Romizi. Protagonista assoluta è l’Ucraina, “paese che continua a resistere in nome della libertà” e che coinvolge anche il lavoro di chi racconta il fronte di guerra. Ci saranno i giornalisti che hanno documentato l’assedio di Mariupol, la città rasa al suolo durante il primo mese di guerra, il team di Associated ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 14 aprile 2023)tornerà Capitale mondiale dell’informazione in occasione della diciassettesima edizione deldel. In Umbria per l’occasione giungeranno 500 gli speaker da tutto il mondo per animare i 200 eventi in programma.è dal 19 al 23 aprile. La nuova edizione è stata presentata all’hotel Brufani alla presenza tra gli altri di Christopher Potter, co-fondatore e direttore di Ijf, del Governatore umbro Donatella Tesei e del sindaco perugino Andrea Romizi. Protagonista assoluta è l’Ucraina, “paese che continua a resistere in nome della libertà” e che coinvolge anche il lavoro di chi racconta il fronte di guerra. Ci saranno i giornalisti che hanno documentato l’assedio di Mariupol, la città rasa al suolo durante il primo mese di guerra, il team di Associated ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... herdingbehavior : RT @ejo_it: ?Conto alla rovescia per il Festival Internazionale del #Giornalismo di Perugia. Cinque giorni, più di 500 ospiti da tutto il m… - Umbria24 : Cinquantesimo dell’Autodromo dell’Umbria, torna la ‘Pasqua del pilota’ - Cadi_79_ : RT @Volleyball_it: Play Off Challenge Cup: Via alla corsa all'Europa. Tutto il calendario. Il 19 torna in campo Perugia - Volleyball_it : Play Off Challenge Cup: Via alla corsa all'Europa. Tutto il calendario. Il 19 torna in campo Perugia… - rosamdinatale : RT @ejo_it: ?Conto alla rovescia per il Festival Internazionale del #Giornalismo di Perugia. Cinque giorni, più di 500 ospiti da tutto il m… -