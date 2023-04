A Napoli la prima Conferenza internazionale sulle tecnologie emergenti per la somministrazione transdermica di farmaci (Di venerdì 14 aprile 2023) I maggiori esperti ed accademici nell’ambito del rilascio transdermico di farmaci si sono dati appuntamento a Napoli, per la prima volta, per partecipare alla Conferenza internazionale “Emerging Technologies in Transdermal Drug Delivery”, che si terrà dal 17 al 19 aprile 2023 nella suggestiva cornice dell’hotel partenopeo San Francesco al Monte. L’evento riveste una particolare rilevanza a livello internazionale, anche per il mondo dell’industria, ed è organizzato da Materias con l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” (ISASI) del Consiglio Nazionale per le Ricerche e l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro ed è promosso da IBSA Institut Biochimique e Altergon Italia, partners strategici dell’iniziativa. Tre giorni di approfondimenti, talk, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 aprile 2023) I maggiori esperti ed accademici nell’ambito del rilascio transdermico disi sono dati appuntamento a, per lavolta, per partecipare alla“Emerging Technologies in Transdermal Drug Delivery”, che si terrà dal 17 al 19 aprile 2023 nella suggestiva cornice dell’hotel partenopeo San Francesco al Monte. L’evento riveste una particolare rilevanza a livello, anche per il mondo dell’industria, ed è organizzato da Materias con l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” (ISASI) del Consiglio Nazionale per le Ricerche e l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro ed è promosso da IBSA Institut Biochimique e Altergon Italia, partners strategici dell’iniziativa. Tre giorni di approfondimenti, talk, ...

