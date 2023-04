A Napoli il primo computer quantistico italiano: la rivoluzione industriale parte dal Sud (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’azienda internazionale SEEQC insieme per rendere protagonista il territorio campano della rivoluzione quantistica. Ma di che parliamo? I quantum computer permettono di approcciarsi a problemi vecchi e nuovi (precedentemente non risolvibili) in maniera completamente diversa e con numerosi vantaggi computazionali. Si tratta infatti di calcolatori che sfruttano le leggi della fisica e della meccanica quantistica, che studia le particelle subatomiche: la loro unità è il qubit, legato allo stato in cui si trova una particella o un atomo. “Sarà una macchina unica in Italia e tra le poche presenti in Europa – afferma Francesco Tafuri, docente di Fisica della Materia presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università Federico II – La fisica che c’è dietro è ... Leggi su fmag (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Università degli Studi di“Federico II” e l’azienda internazionale SEEQC insieme per rendere protagonista il territorio campano dellaquantistica. Ma di che parliamo? I quantumpermettono di approcciarsi a problemi vecchi e nuovi (precedentemente non risolvibili) in maniera completamente diversa e con numerosi vantaggi computazionali. Si tratta infatti di calcolatori che sfruttano le leggi della fisica e della meccanica quantistica, che studia le particelle subatomiche: la loro unità è il qubit, legato allo stato in cui si trova una particella o un atomo. “Sarà una macchina unica in Italia e tra le poche presenti in Europa – afferma Francesco Tafuri, docente di Fisica della Materia presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università Federico II – La fisica che c’è dietro è ...

