Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Quindi si scopre, si fa per dire, che dietro la protesta degli ultras del #Napoli contro #ADL non ci sarebbe il car… - cmdotcom : A #Napoli 'cose strane': nessun patto scellerato, colpisce la minaccia di #Spalletti - apocalittica : RT @anna30048679: @byoblu Il grande Biscardi, morto per #MaloreImprovviso aveva detto molte cose che poi si sono viste...e pure che i macac… - CostaDellaCorte : @CristianaTosca @EdoardoMecca1 Ci sta godere i primi 10 minuti, poi però bisogna iniziare a capire che così non si… - ritentandoti : @donnaaeco_ ciao guarda non starei molto bene grazie di averlo chiesto comunque mi chiedevo se volessi uscire un gi… -

"Poi, se ledovessero girare come Osimhen vuole e Spalletti crede, ci sta pure- Verona che può tornare utile per riappropriarsi dei propri spazi e calarsi in questa ritrovata dimensione ...... ero gasatissimo", racconta seduto in una stanza d'albergo a, dove tra poco si esibirà a sorpresa in una serenata per le strade del centro. Le "semplici" non può più farle da quando da ......Etta (), Evra (Bari), Leanò (Milano), Maninni (Bari), Moise (Milano), Plastic Haze (Roma), Versailles (Milano) e Wepro (Tricase, Lecce). Tra i big, per ora confermati Aurora, Ariete e Coma_

Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 14 al ... Napoli da Vivere

Baiano, ragazza di 16 anni scomparsa e ritrovata a Napoli. La minore è tornata a casa, dopo ore di paura e ricerche ...Sfrontato, spudorato, selvaggio, per certi versi anche punk: Blanco somiglia perfettamente alle sue canzoni. In quelle di Innamorato, il nuovo album, da oggi nei negozi e in streaming, ...