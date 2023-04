A Montecarlo Sinner batte Musetti e vola in semifinale

(Di venerdì 14 aprile 2023) MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Jannikha vinto agilmente il derby contro Lorenzo, conquistando il pass per le semifinali del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del “Country Club” nel Principato di Monaco. Il 22enne di San Candido, numero 8 del mondo e settima forza del tabellone, ha sconfitto il 21enne di Carrara, numero 16 del seeding e 21 del ranking Atp, col punteggio di 6-2 6-2.è apparso stanco e provato dopo le fatiche accumulate nel match vinto ieri sera contro il numero uno del mondo, Novak Djokovic., invece, ha recuperato al meglio le energie dopo la lotta (con match ball annullato all'avversario) di ieri contro Hubert Hurkacz. Per il numero uno azzurro, che nei ...

