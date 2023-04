A Fisciano via all' estinzione delle liti tributarie pendenti Gioia | Non è un condono ma un' opportunità per Comune e cittadini

(Di venerdì 14 aprile 2023) Al via la risoluzione. Ildiha approvato il regolamento per la risoluzionecontroversie. Un'per iche, scegliendo di aderire ...

Alla risoluzione delle liti tributarie pendenti. Il Comune diha approvato il regolamento per la risoluzione delle controversie. Un'opportunità per i cittadini che, scegliendo di aderire ...... venerdì 14 aprile esce "La Pioggia Prima di Cadere" 12 Aprile Zerottonove, 3B Meteo porta ... [email protected] Copyright 2023 Associazione Culturale Zerottonove -G. Nicotera, 36 - 84081 ...... venerdì 14 aprile esce "La Pioggia Prima di Cadere" 12 Aprile Zerottonove, 3B Meteo porta ... [email protected] Copyright 2023 Associazione Culturale Zerottonove -G. Nicotera, 36 - 84081 ...

A Fisciano via all'estinzione delle liti tributarie pendenti. Gioia: “Non ... Bassa Irpinia

Al via la risoluzione delle liti tributarie pendenti. Il Comune di Fisciano ha approvato il regolamento per la risoluzione delle controversie. Un’opportunità per i cittadini che, scegliendo di aderire ...Il più grande centro meteo privato italiano lancia la campagna per il sociale: la meteorologia nelle scuole, associazioni ed altre realtà interessate.