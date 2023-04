A che ora inizia Il patriarca: l’orario della messa in onda su Canale 5 (Di venerdì 14 aprile 2023) A che ora inizia Il patriarca, la nuova fiction con Claudio Amendola in onda su Canale 5? Ogni puntata della serie tv andrà in onda il venerdì sera dalle ore 21,45 alle ore 23,50. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore. Ma quante puntate sono previste per Il patriarca? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale: 12 episodi). La prima andrà in onda venerdì 14 aprile 2023; la sesta e ultima venerdì 19 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 14 aprile 2023, ore 21,45 Seconda puntata: venerdì 21 aprile 2023, ore 21,45 Terza puntata: venerdì 28 aprile 2023, ore 21,45 Quarta puntata: venerdì ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) A che oraIl, la nuova fiction con Claudio Amendola insu5? Ogni puntataserie tv andrà inil venerdì sera dalle ore 21,45 alle ore 23,50. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore. Ma quante puntate sono previste per Il? In tutto andranno insei puntate da due episodi ciascuna (totale: 12 episodi). La prima andrà invenerdì 14 aprile 2023; la sesta e ultima venerdì 19 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 14 aprile 2023, ore 21,45 Secpuntata: venerdì 21 aprile 2023, ore 21,45 Terza puntata: venerdì 28 aprile 2023, ore 21,45 Quarta puntata: venerdì ...

