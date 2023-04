A che ora finisce Il Patriarca su Canale 5? (Di venerdì 14 aprile 2023) Quanto dura una puntata di Il Patriarca? L'orario di fine dell'episodio. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 14 aprile 2023) Quanto dura una puntata di Il? L'orario di fine dell'episodio. Tvserial.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di q… - stanzaselvaggia : Nelle redazioni si rincorre da un’ora la notizia che ci sarebbero le forze dell’ordine in casa di Giletti, nonché i… - GiulioMarini2 : .@poliziadistato @_Carabinieri_ quando “facevate solo rispettare la legge” non era venuto in mente a nessuno che qu… - amabru64 : RT @martiraranans: Quanto vorrei che bebè risentisse questa conversazione ora senza la paura che aveva di perderlo che non le ha fatto capi… - eXXo59 : RT @nikinik64773225: I residenti di Bakhmut affermano che i cecchini delle forze armate ucraine sono ora una delle principali minacce per l… -