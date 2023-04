7 funzioni iPhone che ti faranno risparmiare tempo (di cui non potrai fare più a meno) (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono molteplici le funzioni che un iPhone possiede per evitare alcuni passaggi e risparmiare tempo prezioso: ecco quali e come fare per attivarle Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono molteplici leche unpossiede per evitare alcuni passaggi eprezioso: ecco quali e comeper attivarle

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cristiano_anna : RT @AppleZein: iOS 17: NUOVE FUNZIONI per iPhone - Diukvalanga : RT @AppleZein: iOS 17: NUOVE FUNZIONI per iPhone - gioelinho2000 : RT @AppleZein: iOS 17: NUOVE FUNZIONI per iPhone - AppleZein : iOS 17: NUOVE FUNZIONI per iPhone - boyd_eskelson : 5 FUNZIONI SEGRETE su iPhone -