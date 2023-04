30^ puntata del programma Nero&Verde su TRC e Telereggio (Di venerdì 14 aprile 2023) Questa sera su TRC e Telereggio andrà in onda una nuova puntata settimanale TV “Nero&Verde” Ecco i contenuti: Presentazione partita Sassuolo – Juventus Intervista esclusiva all’attaccante neroverde Daniela Sabatino Reportage sulla società Fiorano Calcio, affiliata al progetto “Generazione S” Gli appuntamenti del week-end, info su orari e biglietteria Il settimanale di approfondimento “Nero&Verde”, giunto alla sesta stagione, segue il mondo Sassuolo a 360°, dando visibilità alla Prima Squadra, al Settore Femminile, Giovanile e a tutti i progetti ed eventi neroverdi. Conduttore del programma è Stefano Michelini, capo redattore della redazione sportiva di TRC. La programmazione TV di “Nero&Verde” sarà così strutturata: su TRC (canale 11 DTT e streaming) il Venerdì alle ore 22.00 e sabato in replica alle ore ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Questa sera su TRC eandrà in onda una nuovasettimanale TV “Nero&Verde” Ecco i contenuti: Presentazione partita Sassuolo – Juventus Intervista esclusiva all’attaccante neroverde Daniela Sabatino Reportage sulla società Fiorano Calcio, affiliata al progetto “Generazione S” Gli appuntamenti del week-end, info su orari e biglietteria Il settimanale di approfondimento “Nero&Verde”, giunto alla sesta stagione, segue il mondo Sassuolo a 360°, dando visibilità alla Prima Squadra, al Settore Femminile, Giovanile e a tutti i progetti ed eventi neroverdi. Conduttore delè Stefano Michelini, capo redattore della redazione sportiva di TRC. Lazione TV di “Nero&Verde” sarà così strutturata: su TRC (canale 11 DTT e streaming) il Venerdì alle ore 22.00 e sabato in replica alle ore ...

