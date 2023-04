14,6 miliardi per il progetto del Ponte sullo Stretto: quando arriveranno i fondi (Di venerdì 14 aprile 2023) Andranno trovati in autunno con la Legge di Bilancio gli oltre 14 miliardi per finanziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo quanto riporta l'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza il costo del Ponte in sé ammonta 13,5 miliardi di euro, ai quali aggiungere 1,1 miliardi per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, in contratto con Rfi, lato Sicilia e lato Calabria, per un totale quindi di 14,6 miliardi. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con Anas. «Ad oggi - si legge nel documento - non esistono coperture ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) Andranno trovati in autunno con la Legge di Bilancio gli oltre 14per finanziare la realizzazione deldi Messina. Secondo quanto riporta l'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza il costo delin sé ammonta 13,5di euro, ai quali aggiungere 1,1per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, in contratto con Rfi, lato Sicilia e lato Calabria, per un totale quindi di 14,6. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con Anas. «Ad oggi - si legge nel documento - non esistono coperture ...

