14 aprile 1900: la prima Esposizione universale del nuovo secolo (Di venerdì 14 aprile 2023) Si inaugura a Parigi l'Esposizione universale, ideata per glorificare l'arrivo del XX secolo. A incantare i visitatori arrivano i nuovi prodigi della tecnica: l'elettricità e il cinematografo, appena inventato dai fratelli Lumière. Attorno alla Tour Eiffel si espande un'area di 112 ettari adibita a padiglioni monumentali che testimoniano la grandeur della Belle Époque. In Place de la Concorde viene eretto un gigantesco varco d'ingresso nello stile eclettico dell'epoca, adorno di torri, statue e minareti. L'Esposizione nasce per stupire; i visitatori devono ammirare non solo i progressi della tecnica, ma anche la potenza della nazione ospitante. Accanto ai padiglioni delle diverse nazioni sorgono anche i cosiddetti "padiglioni coloniali": repliche di moschee, templi buddisti e palazzi orientali ricordano al mondo la ...

