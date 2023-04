Zoff assolve Meret | “Non ha colpe sul gol di Bennacer”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 13 aprile 2023) DinoAlexper il gol subito dadurante la sfida tra Milan e Napoli in Champions League. In molti hanno contestatoper la mancata parata su, maai microfoni di Radio Goal dice: “Io credo chenon abbia alcuna colpa.arriva a tirare da molto vicino, l’azione è improvvisa ed il giocatore del Milan poteva calciare dove voleva, inoltre ha calciato molto forte. Per menon ha. Maignan? Io non parlerei di miracoli, è molto forte, vediamo se si conferma a grandi livelli”.poi aggiunge: “Non ho potuto vedere Milan-Napoli perché non sono abbonato ad Amazon Prime. Sono già abbonato a Sky e Dazn, mi sembra assurdo che ...