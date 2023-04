Zenga | «Benfica-Inter | Correa perfetto! Barella lo capisco perché…»

(Di giovedì 13 aprile 2023) A Sky Sport, Walterha parlato dell’e di alcuni suoi giocatori: Joaquinsu tutti ma anche Alessandro Bastoni, Nicolòe Matteo Darmian. Questo il suo pensiero. ESEMPIO ? Walter, a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport, ha parlato così dell’dopo il(vedi articolo): «Un esempio di questadai due volti è Joaquin, che in campionato non viene apprezzato per quello che fa ma ieri il suo atteggiamento è stato perfetto: è entrato e ha fatto quello che doveva fare. Alessandro Bastoni ha fatto una partita straordinaria: è uno di quei difensori che ogni allenatore vorrebbe allenare nella sua squadra. Nicolòha finalmente fatto la partita da. ...

