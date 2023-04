ZECCHINO D’ORO SHOW, due appuntamenti dal vivo nei teatri italiani (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo Zecchino D’Oro per la prima volta dal vivo. Due appuntamenti speciali il 14 maggio al Teatro lirico di Milano e il 21 maggio al Teatro Regio di Parma Lo Zecchino d’Oro con il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, mette in scena per la prima volta lo ZECCHINO D’ORO SHOW, spettacolo teatrale unico nel suo genere dedicato a tutte le famiglie. I due appuntamenti speciali del 14 maggio al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (alle 17.30) e del 21 maggio al Teatro Regio di Parma (alle 16.30), che nascono dalla collaborazione tra Antoniano, Stefano Francioni Produzioni e FriendsTV, riempiranno i teatri con la musica che ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni di bambine e bambini, nonne, nonni e genitori facendo ballare e cantare anche le nuove. I biglietti sono disponibili in ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo Zecchino D’Oro per la prima volta dal. Duespeciali il 14 maggio al Teatro lirico di Milano e il 21 maggio al Teatro Regio di Parma Lo Zecchino d’Oro con il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, mette in scena per la prima volta lo, spettacolo teatrale unico nel suo genere dedicato a tutte le famiglie. I duespeciali del 14 maggio al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (alle 17.30) e del 21 maggio al Teatro Regio di Parma (alle 16.30), che nascono dalla collaborazione tra Antoniano, Stefano Francioni Produzioni e FriendsTV, riempiranno icon la musica che ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni di bambine e bambini, nonne, nonni e genitori facendo ballare e cantare anche le nuove. I biglietti sono disponibili in ...

