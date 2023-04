(Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Nelle scorse ore è partito loSmarter Living 2023, un evento dedicato alle soluzioni per la smart home realizzate dal brand e dalle sussidiarie. Questa occasione è stata sfruttata appieno dell’azienda con il lancio di tantissimi device pensati per migliorare la gestione domotica e le case degli utenti. Tra gli annunci effettuati in occasione dell’evento possiamo segnalare la nuova serie Smart Air Purifier 4, la serie Smart TV X Pro e il regola-barba Beard Trimmer 2C. Insieme a tutti questi device, tuttavia, spicca soprattutto il debutto del nuovissimo-Mop 2i. Questo device si contraddistingue per essere un’aspirapolvere dotato di mocio che può quindi aspirare e lavare insieme, offrendo una qualità superiore di. La potenza di aspirazione tocca i 2.200 Pa e, grazie ai tanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2i, il robottino tuttofare per la pulizia della casa - - xiaomiItalia : Xiaomi Robot Vacuum X10+ è in offerta a un prezzo SPECIALE su Amazon! ??Stazione di pulizia intelligente ??Asciugat… - offerte64 : Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Lavaggio Pressurizzato, Motore NIDEC, Potenza d'… - levenditop : ?? #Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Lavaggio Pressurizzato, Motore NIDEC, Potenza… - offertedi_oggi : ?? Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti ?? A 199,99€ invece di 349,99€ ??… -

...di prodotti per la casa quando ne esiste uno che fa tutto Stiamo parlando di Dreame W10, un ... - 37%Redmi Note 11S - Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43" 90Hz FHD+, MediaTek Helio ...Ulteriori offerte includono poi il ritorno al minimo storico di 849 euro per ilaspirapolvere ... infine, anche da eBay grazie alla promo con codice sconto dedicata ai dispositivi. Ecco l'...In sconto troviamo anche la smart tvP1E da 32 pollici , che passa a 179,99 Euro , il 27% in ... In offerta è disponibile anche l'aspirapolvereiRobot Roomba, a 279,90 Euro , il 22% in meno ...

Xiaomi Robot Vacuum X10+ ora costa solo 899,99€: ecco perché è ... Hardware Upgrade

Su Amazon è possibile acquistare il robot Dreame W10 capace di spazzare, aspirare, lavare e asciugare ad un prezzo super competitivo sul mercato, solo 699,99€! Ecco perché è un affare.Una cosa che mi manda in bestia sono le notizie incomplete, soprattutto se si tratta di Xiaomi. Tra la giornata di ieri ed oggi è uscita una interessante novità: Xiaomi ha integrato il browser Opera ...