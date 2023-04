WWE: Si pensa a un grande match per Brock Lesnar a Summerslam (Di giovedì 13 aprile 2023) Seppur molti fan non siano particolarmente entusiasti del contributo che Brock Lesnar ha dato alla WWE negli ultimi anni, non c’è dubbio che Brock sia una delle principali attrazioni che la federazione abbia da offrire. Secondo WRKD Wrestling a Stamford starebbero pensando di organizzare un grande match a Summerslam per l’ex campione UFC, un match che in molti fan desiderano da mesi, che lo vedrebbe contrapposti all’attuale campione intercontinentale Gunther. “Se ne sta discutendo” “Gunther ha affermato in diverse interviste di voler affrontare Brock Lesnar e l’idea sta circolando nel backstage. I due potrebbero sfidarsi in estate a Summerslam” Ottime notizie quindi per i fan di ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 13 aprile 2023) Seppur molti fan non siano particolarmente entusiasti del contributo cheha dato alla WWE negli ultimi anni, non c’è dubbio chesia una delle principali attrazioni che la federazione abbia da offrire. Secondo WRKD Wrestling a Stamford starebberondo di organizzare unper l’ex campione UFC, unche in molti fan desiderano da mesi, che lo vedrebbe contrapposti all’attuale campione intercontinentale Gunther. “Se ne sta discutendo” “Gunther ha affermato in diverse interviste di voler affrontaree l’idea sta circolando nel backstage. I due potrebbero sfidarsi in estate a” Ottime notizie quindi per i fan di ...

