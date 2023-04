WWE | Ecco il reale motivo che “costrinse” al ritiro AJ Lee

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nell’aprile del 2015 AJ Lee fece rimanere di stucco tutti i sostenitori della WWE annunciando ildal ring. La campionessa verrà ricordata come la “capostipite” della rivoluzione femminle e molti si interrogano ancora sulle reali motivazioni della prematura uscita di scena. Forse 8 anni dopo potremmo dare una risposta. Le motivazioni Sarebbe scontato dire che una gran parte delle motivazioni sarebbe attribuibile al’addio del marito CM Punk o al rapporto burrascoso con patron Vince McMahon ma forse non è tutto. AJ Lee avrebbe alzato bandiera bianca per via degli infortuni subiti durante la sua intensa carriera. Tanti si aspettano almeno uno stint finale perchè si sa, nel wrestling mai dire mai.

