WRC in lutto: Craig Breen è morto (Di giovedì 13 aprile 2023) Una tragica fatalità ci ha privato oggi di uno dei più grandi talenti espressi dal rallismo irlandese, Craig Breen. Poco dopo mezzogiorno durante i test pre event della Hyundai in corso in Croazia, il ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 13 aprile 2023) Una tragica fatalità ci ha privato oggi di uno dei più grandi talenti espressi dal rallismo irlandese, Craig. Poco dopo mezzogiorno durante i test pre event della Hyundai in corso in Croazia, il ...

WRC in lutto: Craig Breen è morto Una tragica fatalità ci ha privato oggi di uno dei più grandi talenti espressi dal rallismo irlandese, Craig Breen. Poco dopo mezzogiorno durante i test pre event della Hyundai in corso in Croazia, il ...