World Cup | il Setterosa parte male | poi non basta una grande prova Ko con gli Usa

Una sconfitta che ha il sapore di una mezza vittoria. A Rotterdam, il Setterosa chiude la prima fase dellacedendo di misura agli Stati Uniti, oro olimpico e mondiale: la qualificazione per la Final Eight (23 - 25 giugno a Long Beach, California) era già stata acquisita con i successi su Cina e ...Il Setterosa del ct Carlo Silipo esce sconfitto dall'ultimo impegno nel primo round della2023 di pallanuoto femminile , andato in scena a Rotterdam (Olanda). Dopo le vittorie contro Cina e Spagna, l'Italia si è arresa per 13 - 14 alle campionesse olimpiche e mondiali in carica ...La diretta testuale live Italia - Usa , partita valevole per il Gruppo B della prima fase dellafemminile 2023 di pallanuoto . Il Setterosa di Carlo Sillipo, dopo la strepitosa vittoria contro la Spagna che ha assicurato loro l'accesso alla Final Eight, tornano in vasca per chiudere in ...

Buone notizie per l'Italia dalla giornata odierna della World Cup 2023 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Ankara, in Turchia. Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) e Alice Sotero (Fia ...