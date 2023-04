Wonder Man: primo sguardo a Ben Kingsley dal set della nuova serie Marvel (FOTO) (Di giovedì 13 aprile 2023) Ben Kingsley tornerà nei panni dell'eccentrico personaggio Trevor Slattery in Wonder Woman, nuova serie TV per Disney+ targata Marvel Studios. Sono ufficialmente iniziate le riprese di Wonder Man, nuova serie Marvel Studios incentrata su uno dei personaggi più antichi dei fumetti, e finalmente arrivano nuove FOTO dal set. Questa volta la scena è tutta per Ben Kingsley che tornerà nei panni dell'eccentrico Trevor Slattery, personaggio introdotto in Iron Man 3 come il falso Mandarino e poi apparso anche in Shang-Chi. Al momento non sappiamo quale sarà il ruolo di Trevor all'interno dello show, ma la storia è descritta come una satira di Hollywood con una tonalità che ricorda serie come ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) Bentornerà nei panni dell'eccentrico personaggio Trevor Slattery inWoman,TV per Disney+ targataStudios. Sono ufficialmente iniziate le riprese diMan,Studios incentrata su uno dei personaggi più antichi dei fumetti, e finalmente arrivano nuovedal set. Questa volta la scena è tutta per Benche tornerà nei panni dell'eccentrico Trevor Slattery, personaggio introdotto in Iron Man 3 come il falso Mandarino e poi apparso anche in Shang-Chi. Al momento non sappiamo quale sarà il ruolo di Trevor all'interno dello show, ma la storia è descritta come una satira di Hollywood con una tonalità che ricordacome ...

