Wijnaldum o Abraham, il dubbio di Mourinho a Rotterdam. Slot recupera il portiere Bijlow (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Feyenoord dopo il Torino. Sembra maggio del 2022, ma stavolta si gioca su due gare, con un Zaniolo in meno e un Dybala in più. La Roma vola a Rotterdam per l’andata dei quarti di finale di Europa League ad un anno di distanza dalla finale di Conference League vinta a Tirana. Dopo la vittoria sui granata, i giallorossi cercano un risultato favorevole in Olanda, in vista del ritorno all’Olimpico (sold out). Un primo ballottaggio è tra Ibanez e Llorente (favorito), mentre Smalling e Mancini sono sicuri di una maglia davanti a Rui Patricio. Zalewski e Spinazzola presidieranno le fasce, con Cristante e Matic in mediana. L’attacco è il principale dubbio di Mourinho. La prima soluzione (la più probabile) prevede Pellegrini (recuperato) e Dybala a supporto di Abraham. La seconda Wijnaldum ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Feyenoord dopo il Torino. Sembra maggio del 2022, ma stavolta si gioca su due gare, con un Zaniolo in meno e un Dybala in più. La Roma vola aper l’andata dei quarti di finale di Europa League ad un anno di distanza dalla finale di Conference League vinta a Tirana. Dopo la vittoria sui granata, i giallorossi cercano un risultato favorevole in Olanda, in vista del ritorno all’Olimpico (sold out). Un primo ballottaggio è tra Ibanez e Llorente (favorito), mentre Smalling e Mancini sono sicuri di una maglia davanti a Rui Patricio. Zalewski e Spinazzola presidieranno le fasce, con Cristante e Matic in mediana. L’attacco è il principaledi. La prima soluzione (la più probabile) prevede Pellegrini (to) e Dybala a supporto di. La seconda...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #FeyenoordRoma, #Mourinho scioglie i dubbi a Rotterdam. #Slot recupera in extremis il portiere #Bijlow - unchimico : @PatrickASRfan Abraham secondo me gioca sicuro, la strategia sarà prendi corner e buttala dentro. Tra Matic e Cris… - Valerio67313912 : @PatrickASRfan Mah..per me ovvio.. Ma A parte il mio noto non amore calcistico per lui.. Dico proprio che tra gli a… - Valerio67313912 : @PatrickASRfan A parte che non capisco perché mancini a sinistra?????????? Ma vabbè so dettagli, Nessuna delle 2... Per… - ASefardito : Bravi portate tutto, tirateli in campo, Abraham e Wijnaldum titolari E un bel 0-3 a tavolino -

