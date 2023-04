Whatsapp, blocco delle chat con il prossimo aggiornamento: novità pazzesca (Di giovedì 13 aprile 2023) Whatsapp è ancora in fase di aggiornamento soprattutto per tutelare la privacy: adesso è in arrivo una novità che riguarda il blocco delle chat. Whatsapp è l’applicazione che ha rivoluzionato il modo di comunicare di ogni singola persona. Sappiamo bene che che è la più installata al momento perché permette di comunicare con tutte le persone che abbiamo in rubrica in qualsiasi momento e ovunque ci troviamo. Possiamo inviare messaggi di testo, ma non solo, anche file multimediali e memo vocali che possono essere velocizzati a seconda delle esigenze. Arriva una. nuova funzione per salvaguardare la privacy: riguarda il blocco chat con contenuti sensibili-GrnTennisToscana.itUltimamente gli sviluppatori dell’app stanno ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 13 aprile 2023)è ancora in fase disoprattutto per tutelare la privacy: adesso è in arrivo unache riguarda ilè l’applicazione che ha rivoluzionato il modo di comunicare di ogni singola persona. Sappiamo bene che che è la più installata al momento perché permette di comunicare con tutte le persone che abbiamo in rubrica in qualsiasi momento e ovunque ci troviamo. Possiamo inviare messaggi di testo, ma non solo, anche file multimediali e memo vocali che possono essere velocizzati a secondaesigenze. Arriva una. nuova funzione per salvaguardare la privacy: riguarda ilcon contenuti sensibili-GrnTennisToscana.itUltimamente gli sviluppatori dell’app stanno ...

