Waszp: Nel prossimo week end (15-16 aprile) a Taranto la zonale di categoria

(Di giovedì 13 aprile 2023)si appresta a vivere un altroend di sport all’insegna del mare e del vento. La rada di Mar Grande sarà protagonista, infatti, i prossimi sabato 15 e domenica 16, della regata(Puglia) per ladi vela: la deriva monoposto in vetroresina ideata nel 2010 che si caratterizza per l’utilizzo della tecnologia foil. Le barche volanti aormai sono una presenza costante dal Sail GP in poi – afferma Francesco Bonvino, componente del Circolo velico Ondabuena e istruttore della Foil Academy della Federazione Italiana Vela – e come Circolo abbiamo inteso rafforzare questa esperienza costituendo la flotta più numerosa del sud Italia. Sabato e domenica prossima a contendersi le prove della tappa...

