Washington Post | i leak Usa rivelati in chat da ' Og'

Sarebbe un giovane con accesso a una base militare la 'talpa' che ha rivelato documenti segreti degli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina: lo ha rivelato alun giovanissimo membro della chat Discord sulla quale sono stati diffusi i leak americani. L'informatore, appena più grande dei suoi interlocutori, si faceva chiamare 'Og' e, secondo ...13 apr 09:17: i documenti segreti Usa rivelati in chat da talpa "Og" Sarebbe un giovane con accesso a una base militare la 'talpa' che ha rivelato documenti segreti degli Stati Uniti ...E' quanto riportato dal, secondo cui l'informatore si faceva chiamare 'OG', nome ovviamente in codice . Il quotidiano americano scrive di aver svolto 'diverse lunghe interviste' con ...

Il Washington Post svela la talpa dei documenti Usa, nome in codice 'Og' - Nord America Agenzia ANSA

