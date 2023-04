“Vomito, poi tutti in bagno”. Masterchef, oltre 40 persone intossicate durante la trasmissione: cosa è successo (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Ministero della Salute ha confermato questo martedì che 44 delle persone invitate alla registrazione del programma Masterchef il 19 gennaio, all’Oceanogràfic di Valencia, hanno avuto un‘intossicazione alimentare. Il caso è balzato ai media dopo che è stato scoperto questo lunedì da Irene, una delle persone rimaste intossicate attraverso i suoi social network. In una pubblicazione in cui include una foto di lei e dei suoi colleghi seduti al tavolo durante il programma, la donna ha affermato che tante persone hanno accusato Vomito e diarrea dopo aver mangiato i piatti preparati dai concorrenti di Masterchef. “La notte successiva sono andata al pronto soccorso per fermare Vomito e diarrea. Ho perso 5 chili in tre giorni”, ha scritto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Ministero della Salute ha confermato questo martedì che 44 delleinvitate alla registrazione del programmail 19 gennaio, all’Oceanogràfic di Valencia, hanno avuto un‘intossicazione alimentare. Il caso è balzato ai media dopo che è stato scoperto questo lunedì da Irene, una dellerimasteattraverso i suoi social network. In una pubblicazione in cui include una foto di lei e dei suoi colleghi seduti al tavoloil programma, la donna ha affermato che tantehanno accusatoe diarrea dopo aver mangiato i piatti preparati dai concorrenti di. “La notte successiva sono andata al pronto soccorso per fermaree diarrea. Ho perso 5 chili in tre giorni”, ha scritto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mrghmilo : @dukana2 ... ma che pezzi di melma, e poi dici che non si deve scendere in piazza. Da vomito - iamborrelli : @RealPiccinini forse aveva ragione John Doe.. telecronaca vergognosa fino al momento dell'espulsione,poi dopo da vomito proprio - JMCLuigi : @loriwastaken La Juve attuale è un vomito e stiamo a galla per il livello imbarazzante della serie A. Poi vabbè alm… - PsychologistGi4 : @lapinessafrancy Penso che veramente mi arriva la polizia perché faccio una rivolta non esiste Ma poi dove c... è… - Claplaz : @_Lyner4zzurraa Veramente. Se penso che è lui che ha alzato la coppa del Mondo 2006 da capitano e che poi ha vinto… -