Volley, semifinali Playoff Superlega 2023: Civitanova domina e vince gara-1 contro Milano (Di giovedì 13 aprile 2023) Civitanova batte Milano 3-0, 25-17 25-22 25-17, nella prima partita della serie valida per le semifinali dei Playoff di Superlega 2023. Match a senso unico con la Lube che domina dall'inizio alla fine andando sotto nel punteggio solo tre volte, tutte nel secondo set prima sul 3-4 e poi sul 4-5 e sul 6-7. Vittoria meritata per i ragazzi di Blengini che riescono a resistere agli attacchi di Milano nel combattuto secondo set per poi dominare l'ultimo set in cui gli ospiti cedono definitivamente alla superiorità avversaria. I ragazzi di Piazza dovranno dimenticare la prestazione deludente di questa sera per cercare di mantenere il fattore casa a gara-2 domenica 16 aprile alle 18:00.

