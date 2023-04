Volley, semifinali Playoff Superlega 2022/2023: Trento si prende gara-1, sconfitta 3-0 Piacenza (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella partita valevole per la prima giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di Volley maschile, l’Itas Trentino sconfigge con un sonoro 3-0 (25-23, 25-22, 25-18) la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, unici a non necessitare di una gara-5 durante il primo turno di Playoff, proseguono il loro ottimo momento e partono bene nella serie. Niente da fare per i biancorossi di Massimo Botti, reduci dall’incredibile rimonta contro Modena da 0-2 sotto nella serie e da 0-2 anche in gara-5, ma spazzati via alla BLM Group Arena di Trento. COME SEGUIRE gara-2 IN TV IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI TABELLONE ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella partita valevole per la prima giornata delledeiScudettodimaschile, l’Itas Trentino sconfigge con un sonoro 3-0 (25-23, 25-22, 25-18) la Gas Sales Bluenergy. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, unici a non necessitare di una-5 durante il primo turno di, proseguono il loro ottimo momento e partono bene nella serie. Niente da fare per i biancorossi di Massimo Botti, reduci dall’incredibile rimonta contro Modena da 0-2 sotto nella serie e da 0-2 anche in-5, ma spazzati via alla BLM Group Arena di. COME SEGUIRE-2 IN TV IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI TABELLONE ...

