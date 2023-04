Volley, Julia Ituma muore a Istanbul cadendo da finestra (Di giovedì 13 aprile 2023) Tragedia nel dopopartita dei quarti di finale di Champions League di Volley femminile: Julia Ituma, 18 anni, giovane opposto della Igor Novara, è precipitata da una finestra dell'hotel, dove ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tragedia nel dopopartita dei quarti di finale di Champions League difemminile:, 18 anni, giovane opposto della Igor Novara, è precipitata da unadell'hotel, dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Siamo senza parole... ?????? #EurosportVOLLEY | #Pallavolo | #Volley | #Ituma - Gazzetta_it : Dramma nel volley: Julia Ituma, 18 anni, precipita da una finestra e muore - CorSport : Una tragedia colpisce l'Igor Novara, che ieri ha giocato in Turchia contro l'Eczacibasi. La diciottenne Julia… - _zaferturan : RT @CorSport: Una tragedia colpisce l'Igor Novara, che ieri ha giocato in Turchia contro l'Eczacibasi. La diciottenne Julia #Ituma è precip… - EstateMartino : RT @repubblica: Julia Ituma è morta: la pallavolista 18enne di Novara trovata senza vita in Turchia -