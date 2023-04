Volley femminile | il ministro Andrea Abodi sulla morte di Julia Ituma | “Incredulo di fronte alla tragedia”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Una veraper il mondo dele dello sport italiano., diciottenne giocatrice dell’Igor Gorgonzola Novara, è morta mentre la propria squadra era impegnata in trasferta a Istanbul. L’opposto azzurro, dal futuro luminoso, vincitrice con l’Italia degli EYOF e degli Europei Under 19 la scorsa estate, con il premio di MVP, aveva preso parte al ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Eczacibasi (ko per 3-0 ed eliminazione dopo il successo al tie-break dell’andata). Le cause dellasono ancora da appurare. Quello che si sa è che la giovane giocatrice sia precipitata dfinestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con la propria compagine. Non si esclude l’ipotesi del suicidio, ma sul decesso si sta indagando la polizia turca. Una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - FerdalSerttas : RT @LegaVolleyFem: La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società @IGOR_Voll… - capri___5 : RT @LegaVolleyFem: La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società @IGOR_Voll… - __MichaelM___ : RT @LegaVolleyFem: La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società @IGOR_Voll… - itsgiorgiap : RT @LegaVolleyFem: La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società @IGOR_Voll… -

E' un video acquisito dagli inquirenti turchi l'ultima testimonianza che ritrae ancora in vita Julia Ituma, la pallavolista di appena diciotto anni morta nella notte in Turchia, a Istanbul, dopo il ...La carriera: era una promessa delazzurro Era una promessa delazzurro Julia Ituma , ... il direttore tecnico del Club Italia, il settore giovaniledella federvolley dove era ...Ituma era considerata una delle promesse delitaliano. Con le nazionali giovanili ha vinto l'Eyof e l'Europeo Under 19. La morte di Ituma sarebbe avvenuta intorno alle 4, si apprende ...

Volley femminile, bis di coppa: Scandicci nella storia della pallavolo Corriere Fiorentino

Una vera tragedia per il mondo del volley e dello sport italiano. Julia Ituma, diciottenne giocatrice dell’Igor Gorgonzola Novara, è morta mentre la propria squadra era impegnata in trasferta a ...San Benedetto dei Marsi – Grande e comprensibile entusiasmo per le atlete della squadra di volley femminile Savino Del Bene Scandicci che hanno trionfato nella finale di Coppa CEV, secondo trofeo ...