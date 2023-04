Volley, Civitanova e Trento dominano gara-1 delle semifinali scudetto. Milano e Piacenza ko (Di giovedì 13 aprile 2023) Civitanova e Trento hanno vinto nettamente la gara-1 delle semifinali scudetto. La Lube, che nei quarti era riuscita a risalire la china dopo aver perso le prime due partite contro Verona, ha sconfitto Milano con un secco 3-0 (25-17; 25-22; 25-17), tramortendo i meneghini reduci dall’impresa compiuta contro Perugia nel turno precedente. I trentini, invece, che avevano chiuso la serie con Monza per 3-1, hanno regolato Piacenza per 3-0 (25-23; 25-22; 25-18) dopo che i Lupi avevano ribaltato la situazione con Modena ai quarti. Le due grandi favorite della vigilia hanno incominciato con il piede giusto, nel weekend spazio alle gara-2 a campi invertiti. Accederanno all’atto conclusivo le formazioni che vinceranno tre ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023)hanno vinto nettamente la-1. La Lube, che nei quarti era riuscita a risalire la china dopo aver perso le prime due partite contro Verona, ha sconfittocon un secco 3-0 (25-17; 25-22; 25-17), tramortendo i meneghini reduci dall’impresa compiuta contro Perugia nel turno precedente. I trentini, invece, che avevano chiuso la serie con Monza per 3-1, hanno regolatoper 3-0 (25-23; 25-22; 25-18) dopo che i Lupi avevano ribaltato la situazione con Modena ai quarti. Le due grandi favorite della vigilia hanno incominciato con il piede giusto, nel weekend spazio alle-2 a campi invertiti. Accederanno all’atto conclusivo le formazioni che vinceranno tre ...

