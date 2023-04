Volkswagen ID - 286 CV e 550 Nm tutti dietro con un nuovo motore elettrico

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 aprile 2023) I tempi cambiano. Una volta si parlava di pistoni stampati, bielle forgiate e alberi a camme riprofilati per mostrare il progresso tecnico che si nascondeva sotto l'ultima evoluzione sportiva di turno. Oggi, nell'era elettrica, si è passati ad altre tipologie di affinamenti, dagli avvolgimenti dello statore ai miglioramenti del sistema di raffreddamento. Quello che non cambia, però, è la spasmodica ricerca delle prestazioni più elevate da parte delle Case. Come la, che ha appena presentato unad alte prestazioni che andrà a equipaggiare le vetture della gamma ID. Pensato come propulsore da posizionare sull'asse posteriore, l'APP550 sfrutta un sistema a magneti permanenti che promette 286 cavalli di potenza massima e ben 550 Nm di coppia istantanea. Dati molto interessanti, che abbiamo ...