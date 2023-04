"Voglio dirvi una cosa": Pier Silvio al San Raffaele, la frase che emoziona tutti (Di giovedì 13 aprile 2023) Silvio Berlusconi sta meglio. Secondo l'ultimo bollettino diramato dal San Raffaele, l'ex presidente del Consiglio, pur rimanendo in terapia intensiva si registrano miglioramenti sia sul fronte polmonare che su quello legato alla sofferenza dei reni. E oggi si è recato in ospedale per una visita, il figlio Pier Silvio che all'uscita si è trattenuto qualche minuto con i giornalisti che ormai da quasi dieci giorni sono davanti alle porte del San Raffaele: "Voglio dirvi questa cosa perché mi viene dal cuore: Sono ammirato dalla forza e dall'impegno con cui mio papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Adesso l'ho trovato di buonumore ed è veramente un esempio". Ai cronisti che gli chiedevano delle condizioni di salute dell'ex premier e leader ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023)Berlusconi sta meglio. Secondo l'ultimo bollettino diramato dal San, l'ex presidente del Consiglio, pur rimanendo in terapia intensiva si registrano miglioramenti sia sul fronte polmonare che su quello legato alla sofferenza dei reni. E oggi si è recato in ospedale per una visita, il figlioche all'uscita si è trattenuto qualche minuto con i giornalisti che ormai da quasi dieci giorni sono davanti alle porte del San: "questaperché mi viene dal cuore: Sono ammirato dalla forza e dall'impegno con cui mio papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Adesso l'ho trovato di buonumore ed è veramente un esempio". Ai cronisti che gli chiedevano delle condizioni di salute dell'ex premier e leader ...

