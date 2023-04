Vlahovic criticato ingiustamente | il dato che giustifica l’attaccante

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 13 aprile 2023)non sta attraversando una stagione felicissima ed è costantemente; il centravanti, però, non ha tutte le colpe.(LaPresse)La sessione invernale dello scorso anno ha visto la Juventus prendere; il centravanti serbo è stato uno dei colpi più importanti dei bianconeri perché la società ha messo a disposizione di Allegri un centravanti di assoluto livello. Il primo impatto è stato perfetto con gol all’esordio e la speranza di aver trovatodel futuro. La stagione attuale, però, non sta andando secondo le aspettative considerando anche un problema fisico che lo ha tenuto fuori per diverse partite. Non solo l’infortunio;sta faticando a trovare continuità realizzativa anche per un tipo di gioco che non sembra essere perfettamente ...