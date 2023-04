«Vivi come un monaco per un mese», il curioso annuncio per ricostruire l’Abbazia di Montecuccoli (Di giovedì 13 aprile 2023) «Stiamo cercando te» recita l’annuncio con tono diretto e deciso dei frati dell’Abbazia di Montecuccoli della Chiesa d’Oriente, nel comune di Barberino del Mugello (Firenze). Il complesso religioso ha bisogno di una «ricostruzione» e di qualcuno che aiuti a portarla a termine, possibilmente che abbia «un sorriso radioso» e voglia di vivere come un monaco per almeno un mese, tra maggio e ottobre. Non importano sesso, età o religione, mentre l’esperienza – che non prevede alcun tipo di compenso economico – è un «vantaggio ma non un obbligo», si legge nel post sulla pagina Facebook dell’Abbazia. La persona che si proporrà dovrà avere «talento organizzativo» e «piacere di trattare con le persone», oltre ad «amare in modo incondizionato gli animali». In poche ore sono ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) «Stiamo cercando te» recita l’con tono diretto e deciso dei frati deldidella Chiesa d’Oriente, nel comune di Barberino del Mugello (Firenze). Il complesso religioso ha bisogno di una «ricostruzione» e di qualcuno che aiuti a portarla a termine, possibilmente che abbia «un sorriso radioso» e voglia di vivereunper almeno un, tra maggio e ottobre. Non importano sesso, età o religione, mentre l’esperienza – che non prevede alcun tipo di compenso economico – è un «vantaggio ma non un obbligo», si legge nel post sulla pagina Facebook del. La persona che si proporrà dovrà avere «talento organizzativo» e «piacere di trattare con le persone», oltre ad «amare in modo incondizionato gli animali». In poche ore sono ...

