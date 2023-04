Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Stephanie Smith (Di giovedì 13 aprile 2023) Il giorno 13 aprile 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata (quarta in ordine di trasmissione in Italia) della stagione 11 di Vite al limite con protagonista Stephanie Smith. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre a essere refrattaria a qualunque dieta ha anche vissuto il dramma della morte del padre proprio durante lo show; un dramma anche economico perché si è ritrovata in grandi ristrettezze finanziarie, finendo per essere esclusa dal programma per scarsi risultati. Vite al limite – Stephanie Smith Stephanie, la protagonista, ha 36 anni, vive a Anacortes, Washington, e all’inizio del suo ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 13 aprile 2023) Il giorno 13 aprile 2023 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata (quarta in ordine di trasmissione in Italia) della stagione 11 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre a essere refrattaria a qualunque dieta ha anche vissuto il dramma della morte del padre proprio durante lo show; un dramma anche economico perché si è ritrovata in grandi ristrettezze finanziarie, finendo per essere esclusa dal programma per scarsi risultati.al, la protagonista, ha 36 anni, vive a Anacortes, Washington, e all’inizio del suo ...

