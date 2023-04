Vite al limite: stasera la storia di Dolly Martinez (Di giovedì 13 aprile 2023) Il giorno 21 marzo 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Dolly Martinez. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna obesa fin dalla tenera età a causa di un disturbo bipolare e genitori inadatti al ruolo, in particolare il padre drogato. Ciò in seguito la porterà a cercare uomini inaffidabili come il compagno violento Ricky. Vite al limite – Dolly Martinez Dolly, la protagonista, ha 35 anni, vive a Fort Worth, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 269 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan perderà soltanto 19 chili per arrivare a 250, al punto che il ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 13 aprile 2023) Il giorno 21 marzo 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna obesa fin dalla tenera età a causa di un disturbo bipolare e genitori inadatti al ruolo, in particolare il padre drogato. Ciò in seguito la porterà a cercare uomini inaffidabili come il compagno violento Ricky.al, la protagonista, ha 35 anni, vive a Fort Worth, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 269 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan perderà soltanto 19 chili per arrivare a 250, al punto che il ...

