Visnadi | «Rendimento doppio dell’Inter | ma anche il Milan è uguale»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 aprile 2023) Inter ehanno avuto unscadente in Serie A, ma in Champions League hanno entrambe vinto l’andata dei quarti., intervenuto a Radio Radio Mattino, ricorda questa stranezza. DA COPPA MA NON DA CAMPIONATO – Giannifa un parallelo fra le dueesi: «Parliamo tanto dela doppia catena, ma quello del. Nel senso:in campionato ilha delle zoppie, ma in Europa non sta sbagliando nulla. Credo che questa sia la cosa più importante, poi sui singoli ricordiamoci cos’era Theo Hernandez a febbraio e che per un mese Rafael Leao era riserva e lo ha fattoal derby, entrando non nella sua posizione». Inter-News - ...