Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi in tv | Eurolega basket 2023 | orario | programma | streaming

Derby italiano nell'ultima giornata dell'Eurolega di basket 2023. oggi, giovedì 13 Aprile, si affrontano infatti la Virtus Bologna e l'Olimpia Milano (inizio del match previsto alle ore 20:45) nel turno che chiude la regular season della massima competizione continentale per club. Entrambe le nostre portacolori non sono riuscite a centrare i play-off: dodicesimo posto per i Campioni d'Italia con 15-18 di record, mentre le V-nere si trovano attualmente in quattordicesima piazza con 13-20 di score dopo trentatré partite disputate. Nel match di andata a spuntarla al Forum di Assago fu la Virtus Bologna (59-64), mentre in Serie A il bilancio stagionale è in perfetta parità con una vittoria per parte ...

