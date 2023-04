Viola Scotto di Carlo agli Assoluti Primaverili con il sogno delle qualificazioni ai Mondiali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pozzuolinews24 : La Napoli Nuoto sarà presente - susydigennaro : RT @napolimagazine: Napoli Nuoto, Viola Scotto di Carlo a Riccione alla conquista di medaglie agli Assoluti con il sogno delle qualificazio… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Napoli Nuoto, Viola Scotto di Carlo a Riccione alla conquista di medaglie agli Assoluti con il sogno delle qualificazio… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Napoli Nuoto, Viola Scotto di Carlo a Riccione alla conquista di medaglie agli Assoluti con il sogno delle qualificazio… - apetrazzuolo : Napoli Nuoto, Viola Scotto di Carlo a Riccione alla conquista di medaglie agli Assoluti con il sogno delle qualific… -

Napoli . La Napoli Nuoto sarà presente ai nastri di partenza degli Assoluti Primaverili allo Stadio del Nuoto di Riccione a partire da oggi condi Carlo. La nuotatrice flegrea gareggerà nei 50 e 100 stile libero, nei 50 e 100 delfino e nei 50 dorso. 'Il nostro obiettivo sono le qualificazioni dei Mondiali che si svolgeranno in ...... Presente a Riccione anche la napoletanadi Carlo e l'altra casertana Antonella Crispino. In questi giorni sia atleti che tecnici avranno l'occasione di capire anche se il lavoro fatto è ...

Viola Scotto Di Carlo a Riccione alla conquista di medaglie Pozzuoli News 24

Napoli . La Napoli Nuoto sarà presente ai nastri di partenza degli Assoluti Primaverili allo Stadio del Nuoto di Riccione a partire da oggi con Viola Scotto di Carlo. La nuotatrice flegrea gareggerà..NAPOLI - La Napoli Nuoto sarà presente ai nastri di partenza degli Assoluti Primaverili allo Stadio del Nuoto di Riccione a partire da oggi con Viola Scotto ...