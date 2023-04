Vinicius: «Io al Real Madrid per sempre. Ancelotti lo vorrei anche in Nazionale» (Di giovedì 13 aprile 2023) Vinicius Junior parla del suo possibile futuro e del suo rapporto con il tecnico Ancelotti: le dichiarazioni del brasiliano Vinicius Junior ha parlato così tra futuro al Real Madrid e rapporto con Ancelotti. LE PAROLE – «vorrei restare per sempre al Real Madrid. È il miglior club del mondo. Giocare in Champions League è qualcosa di speciale. Ancelotti? Per me è il miglior allenatore del mondo, vorrei che fosse il mio allenatore nel Brasile e nel Real Madrid». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023)Junior parla del suo possibile futuro e del suo rapporto con il tecnico: le dichiarazioni del brasilianoJunior ha parlato così tra futuro ale rapporto con. LE PAROLE – «restare peral. È il miglior club del mondo. Giocare in Champions League è qualcosa di speciale.? Per me è il miglior allenatore del mondo,che fosse il mio allenatore nel Brasile e nel». L'articolo proviene da Calcio News 24.

