Vinicio Capossela | chi è la misteriosa ex moglie | “Sfasciai tutto”

(Di giovedì 13 aprile 2023)è una cantautore molto apprezzato, che da ormai trent’anni fa sognare i suoi ascoltatori. La sua vita privata è avvolta nel mistero: l’artista, in passato, si è sposato ma ne ha parlato raramente. Nel corso degli anni, nonostante abbia ottenuto un grande successo,è riuscito a mantenere la sua vita privata avvolta nel mistero. A quanto pare l’artista, in passato, si è sposato ma ha parlato raramente del suo matrimonio., chi è laexha celebrato il suo matrimonio qualche anno dopo i suoi primi album, nel periodo tra il disco “Camera a sud”, pubblicato nel 1994, e “Il ballo di San Vito”, uscito nel 1996. Il cantante si è sposato con una modella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontiFrancy82 : Rocco Papaleo, Eugenio Finardi, Vinicio Capossela, Francesca Fagnani, Valerio Lundini, Raiz, il poeta Vincenzo Cost… - SMSNEWSOFFICIAL : @Rocco_Papaleo #EugenioFinardi, @vcapossela @francescafagnan @valeriolundini #Raiz, il poeta Vincenzo Costantino C… - SandroBrizzola4 : RT @madero034: Voi che di voi Vi dite più buoni Voi che di voi Vi dite più civili Voi che da voi Vi imbellettate di cultura Noi che di noi,… - nicolasavoia : Gli ospiti di stasera di #SplendidaCornice: Rocco Papaleo, Eugenio Finardi, Vinicio Capossela, Francesca Fagnani (c… - SMSNEWSOFFICIAL : Rocco Papaleo, Eugenio Finardi, Vinicio Capossela, Francesca Fagnani, Valerio Lundini, Raiz, il poeta Vincenzo Cost… -

Oltre a Raiz di Mare fuori e Rocco Papaleo negli studi del programma condotto da Geppi Cucciari ci saranno anche Eugenio Finardi,, Francesca Fagnani, Valerio Lundini, il poeta ...Per la rassegna 'Master 33 giri', conferenza di Stefano Senardi su. Conduce Maurilio Giordana. Sala Convegni della Biblioteca L. Lagorio, evento gratuito 21.15 . Per la rassegna '...... prese di coscienza che persinodi fronte a Modugno non può che abdicare (ma si rifarà con il suo nuovo brano Divano occidentale ), mentre il padrone di casa in pochi minuti spiega ...

«Voi che passate il testimone», concerto gratuito di Vinicio ... Diocesi di Torino

StraMorgan questa sera in onda su Rai2 con l'ultima puntata dedicata a Lucio Battisti. Nonostante le polemiche, il format resta un importante momento di cultura musicale sul piccolo schermo.“Splendida Cornice”, questa sera alle 21.25 su Rai 3 una nuova puntata del programma condotto da Geppi Cucciari.