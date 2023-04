Vigili del Fuoco salvano cane caduto in buca profonda (Di giovedì 13 aprile 2023) Alle ore 20.02 di mercoledì 12 aprile i Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra 4/A in via Tricerro 99, a Roma, per il salvataggio di un cane razza Golden retriever, caduto accidentalmente in una buca profonda più di tre metri, mentre era a passeggio con il suo padrone. Recuperato dal personale vvf intervenuto, è stato poi riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute. Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023) Alle ore 20.02 di mercoledì 12 aprile idelsono intervenuti con la squadra 4/A in via Tricerro 99, a Roma, per il salvataggio di unrazza Golden retriever,accidentalmente in unapiù di tre metri, mentre era a passeggio con il suo padrone. Recuperato dal personale vvf intervenuto, è stato poi riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lantidiplomatic : ?? Parigi. Vigili del fuoco francesi e belgi all'Arco di Trionfo si uniscono alla protesta contro la riforma delle… - enpaonlus : Mucca resta impantanata in un fosso: salvata dai Vigili del Fuoco - Grazie ai ??@vigilidelfuoco? per esserci sempre… - annatrieste : 'Scusate ma perché non si cammina, stanno i vigili?' 'No sta 'a Maronn' (Del perché amo questa città e non la lasc… - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Cade in una buca di 3 metri: cane salvato dai vigili del fuoco - liaalbonico : Vigili del fuoco a lutto a Caltanissetta: è morto all’età di 58 anni il caposquadra Emanuele Rizzo -